Slam Dunk e Fullmetal Alchemist fra gli annunci Planet Manga di Lucca Comics & Games 2018

Come ogni anno, la divisione manga di Panini Comics, Planet Manga, ha tenuto una conferenza stampa presso Lucca Comics & Games 2018 per annunciare le novità a fumetti che potremo sfogliare nei prossimi mesi e soprattutto durante l’anno venturo. Vediamo la rassegna completa subito dopo il salto!

Nei primi minuti dell’evento è stato destinato molto spazio alle opere del genere "shoujo", ossia quei manga principalmente indirizzati al genere femminile.

Ti amo, ma fatti ammazzare (Koya Wa Tsuki Ga Kirei Desuga, Toriaezu Shine!) di Soso Sakakibara e Majuro Kaname

8 volumi, in corso, 4.50 €, uscirà a cadenza bimestrale da gennaio, edicola e fumetteria

(Koya Wa Tsuki Ga Kirei Desuga, Toriaezu Shine!) di Soso Sakakibara e Majuro Kaname 8 volumi, in corso, 4.50 €, uscirà a cadenza bimestrale da gennaio, edicola e fumetteria Blue Flag (Ao No Flag) di Kaito

5 volumi, in corso, 4.50 €, uscirà a cadenza bimestrale da aprile, edicola e fumetteria

(Ao No Flag) di Kaito 5 volumi, in corso, 4.50 €, uscirà a cadenza bimestrale da aprile, edicola e fumetteria Ossa (Hone Ga Kusaru Made) di Utsumi Yae

7 volumi, conclusa, 6.50 € con sovraccoperta, uscirà a cadenza mensile da aprile, fumetteria e online

(Hone Ga Kusaru Made) di Utsumi Yae 7 volumi, conclusa, 6.50 € con sovraccoperta, uscirà a cadenza mensile da aprile, fumetteria e online Game – Giochi di seduzione (Game - Suits No Sukima) di Mai Nishikata

4 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da marzo, fumetteria e online

(Game - Suits No Sukima) di Mai Nishikata 4 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da marzo, fumetteria e online Sono solo fantasie (Mosou Shoujo) di Yukino Seo

3 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da aprile, fumetteria e online

(Mosou Shoujo) di Yukino Seo 3 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da aprile, fumetteria e online Sister & Vampire (Sister To Vampire) di Akatsuki

3 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da maggio, fumetteria e online

Si prosegue poi con una vasta selezione di manga classificabili come “shonen”, ossia i fumetti per ragazzi, e i “seinen”, ovvero quelle opere mature che hanno come target un pubblico maschile che va dalla maggiore età in su.

The Complete Art of Fullmetal Alchemist di Hiromu Arakawa

volume unico, 32€ con sovraccoperta, fumetteria e online

di Hiromu Arakawa volume unico, 32€ con sovraccoperta, fumetteria e online Gantz/Osaka di Hiroya Oku

3 volumi cartonati con cofanetto, conclusa, 60.00€, fumetteria e online

di Hiroya Oku 3 volumi cartonati con cofanetto, conclusa, 60.00€, fumetteria e online Reiraku di Inio Asano

volume unico, 12.90€ con sovraccoperta, in uscita a giugno, fumetteria e online

di Inio Asano volume unico, 12.90€ con sovraccoperta, in uscita a giugno, fumetteria e online Chi No Wadachi di Shuzo Oshimi

4 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da giugno, fumetteria e online

di Shuzo Oshimi 4 volumi, in corso, 6.50€ con sovraccoperta, uscirà a cadenza bimestrale da giugno, fumetteria e online Jiro Taniguchi Deluxe Collection (L’uomo che cammina, Gourmet, Al tempo di papa, L’olmo, Allevare un cane)

5 volumi con cofanetto, 110.00 €, in uscita a gennaio, fumetteria e online, / i volumi saranno acquistabili anche singolarmente da gennaio, a cadenza mensile, in fumetteria e online, 22.00 € ciascuno

(L’uomo che cammina, Gourmet, Al tempo di papa, L’olmo, Allevare un cane) 5 volumi con cofanetto, 110.00 €, in uscita a gennaio, fumetteria e online, / i volumi saranno acquistabili anche singolarmente da gennaio, a cadenza mensile, in fumetteria e online, 22.00 € ciascuno Ice Age Chronichle of the earth (Chikyu Hyokai Goto Osamu) di Jiro Taniguchi

2 volumi, conclusa, 16.90€ con sovraccoperta, fumetteria e online

(Chikyu Hyokai Goto Osamu) di Jiro Taniguchi 2 volumi, conclusa, 16.90€ con sovraccoperta, fumetteria e online Beastars di Paru Itagaki

10 volumi, in corso, uscirà a partire da marzo

di Paru Itagaki 10 volumi, in corso, uscirà a partire da marzo In questo angolo di mondo (Kono Sekai No Katasumi Ni) di Paru Itagaki

volume unico, 26.00 € con sovraccoperta, fumetteria e online

(Kono Sekai No Katasumi Ni) di Paru Itagaki volume unico, 26.00 € con sovraccoperta, fumetteria e online Atelier of Witch Hat (Tongari Boushi No Atelier) di Shirahama Kamome

4 volumi, in corso, 7.00€ con sovraccoperta, da maggio in fumetteria e online

(Tongari Boushi No Atelier) di Shirahama Kamome 4 volumi, in corso, 7.00€ con sovraccoperta, da maggio in fumetteria e online L’Attacco dei Giganti – Colossal Edition

8 volumi, in corso, 25.00€ con alette, da gennaio in fumetteria e libreria

8 volumi, in corso, 25.00€ con alette, da gennaio in fumetteria e libreria Slam Dunk Restyled Edition (Slam Dunk Shinsou Saihenban) di Takehiko Inoue

20 volumi, conclusa, 7.00€ con sovraccoperta, dalla seconda metà del 2019 in fumetteria e online

Siete soddisfatti delle opere annunciate da Planet Manga? Quale delle tante novità ha colto maggiormente la vostra attenzione?