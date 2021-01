Slam Dunk: Sakuragi si allena coperto di sangue in questa figure da oltre 300 euro

Auto-proclamatosi "Genio del basket" e "Re dei rimbalzi", Hanamichi Sakuragi dimostra tutto il suo amore per il gioco della pallacanestro in questa fantastica figure di Slam Dunk dal valore di ben 320 euro.

La statua da collezione, realizzata da Dream Studio, vede il giocatore del Liceo Shohoku in tenuta da allenamento. Sakuragi, con indosso una canotta azzurra, un pantaloncino bianco e con al fianco un pallone da basket, non intende rinunciare al lavoro sui fondamentali del gioco nonostante stia sanguinando copiosamente, esattamente come in una delle scene dell'opera di Takehiko Inoue.

Una seconda versione della stessa figure lo vede invece con il volto privo di ferite. L'arroganza e lo sguardo minaccioso e carico d'amore per la pallacanestro, però, sono le medesime. La statua, inoltre, mette in evidenza le impressionanti doti fisiche dell'ex bullo, entrato nella squadra da basket dello Shohoku per far colpo sulla bella Haruko Akagi.



Già disponibile al preordine, la statua è alta ben 42 centimetri. Se avete amato lo spokon di Inoue e le vicende del protagonista dai capelli rossi non potrete fare a meno di acquistare questo fantastico pezzo da collezione. A quanto pare, Slam Dunk avrà un film anime. Ad annunciarlo è stato lo stesso mangaka giapponese. Sakuragi e Rukawa si sfidano in una statua di Slam Dunk da quasi 600 euro.