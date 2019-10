Slam Dunk: una maglietta speciale sarà disponibile al Lucca Comics&Games

Slam Dunk rimane uno dei manga di maggiore successo degli anni ’90, capace di catturare milioni di fan grazie alla sua ilarità sempre presente e spesso contrapposta alla serietà, alla passione e all’impegno che i protagonisti impiegano in tutte le tavole disegnate magistralmente dal mangaka Takehiko Inoue.

A 26 anni dalla sua prima pubblicazione la serie ha ricevuto numerose rivisitazioni, come la nuova ristampa edita da Planet Manga uscita di recente. È stato proprio l’editore a comunicare che dal 30 ottobre sarà possibile acquistare una maglietta celebrativa al PalaPanini a Lucca Comics&Games. Potete trovare le immagini di presentazione in calce alla notizia.

Al fronte di una spesa di almeno 50 euro, contenente almeno un volume della serie di Slam Dunk, potrete portarvi a casa questo simpatico omaggio ad uno degli shonen sportivi più apprezzati di sempre. Una grafica semplice con il numero 10 di Hanamichi Sakuragi viene presentata da Planet Manga come una maglietta da aver assolutamente, per sembrare un genio del basket o anche solo per renderci presentabili alla nostra Haruko.

Insomma una bellissima idea per portarsi a casa un cimelio riguardante una serie che ha praticamente creato un sottogenere dello shonen classico, dando più spazio al basket e ai temi legati al mondo dello sport sulle tavole del fumetto giapponese.