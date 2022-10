Slam Dunk, novità per il film: l'autore aggiorna dal suo blog

Ci sono diversi manga spokon emersi negli ultimi anni. Ad aver conquistato l'apice nel 2010 c'è il famosissimo Haikyu, uno dei manga sportivi più amati e belli di sempre. Ma Weekly Shonen Jump diede i natali a un altro manga spokon, incentrato stavolta sul basket, che gioca in una categoria a sé: Slam Dunk di Takehiko Inoue.

L'autore famoso anche per Vagabond e Real, successivi allo spokon sulla pallacanestro, ha deciso di aggiornare gli appassionati dell'opera riguardo il nuovo progetto cinematografico di Slam Dunk. È stato infatti annunciato lo scorso anno l'arrivo di un film dedicato ad Hanamichi e agli altri giocatori, di cui però si sa ben poco.

"Capisco che sono stato in grado di creare qualcosa di nuovo per il percorso che ho seguito finora... Vorrei ringraziare coloro che leggono il manga su Jump e nei volumi, coloro che vogliono l'anime e coloro che hanno scoperto recentemente la serie e non quando era in pubblicazione. Penso che i personaggi continuano a vivere dentro di me anche dopo la fine della serie. Ogni volta che disegno una nuova illustrazione per una nuova edizione o per un artbook, li richiamo da dentro di me e li rinnovo mentre infondo nuova vita in loro. Posso dire che questo film è una nuova prospettiva su Slam Dunk. Ho lavorato a questo film con la speranza di dare una nuova vita... la produzione ora è nel mezzo della sua ultima tappa con l'aiuto dell'intero staff."

Le parole di Takehiko Inoue sono quindi chiare: il film di Slam Dunk è in dirittura d'arrivo. Bisogna ancora terminarlo, ma non manca molto prima che i giocatori tornino a calcare i campi da gioco.