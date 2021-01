Slam Dunk: Sakuragi e Rukawa si sfidano in questa statua da quasi 600 euro

Nonostante facciano parte della stessa squadra, Hanamichi Sakuragi e Kaede Rukawa non hanno mai fatto nulla per nascondere il fatto che non si sopportino a vicenda. La loro eterna rivalità è stata celebrata in questa stupenda statua da collezione di Slam Dunk dal valore di quasi seicento euro.

Recentemente, nel nostro Paese l'opera di Takehiko Inoue è tornata alla ribalta grazie a una fantastica riedizione di Panini Comics. Anche a distanza di diversi decenni dalla pubblicazione originale, Slam Dunk si conferma uno spokon dalle tematiche fresche, divertenti e passionali. Un manga imperdibile per ogni appassionato della pallacanestro, e non solo.

I due migliori giocatori dello Shohoku, Sakuragi e Rukawa, tornano a sfidarsi per il controllo della palla a spicchi in questa costosissima statua da collezione realizzata da Cola Studio. Alta ben 56 centimetri, lunga 43 centimetri e larga 24 centimetri, la figure è già disponibile al preordine. Il prezzo, però, potrebbe risultare quasi proibitivo; parliamo infatti di 595 euro.

La statua vede i due giocatori dello Shohoku in elevazione sfidarsi nella conquista della palla arancione. Nelle immagini sottostanti è possibile notare la pazzesca qualità della figure; dai muscoli tonici di Sakuragi e Rukawa alle casacche da gioco realizzate in vero tessuto. Vi piacerebbe aggiungere questa statua nella vostra collezione? Nel frattempo, da poco Slam Dunk ha compiuto 30 anni.