Slam Dunk: la storia editoriale del leggendario manga, perché Inoue scelse il basket?

L'età d'oro di Weekly Shonen Jump fu quella degli anni '90. Perché quel decennio? Semplicemente perché vennero pubblicate le storie più vendute di sempre e che fecero salire le vendite della rivista. Dragon Ball, Yu degli Spettri e anche il leggendario manga Slam Dunk. Takehiko Inoue portò questa storia nel 1990 facendo emozionare i lettori.

A breve Slam Dunk tornerà con un film, e quale migliore occasione per ripercorrere la storia editoriale di questi personaggi che ancora oggi sono amati e ammirati? Takehiko Inoue è un mangaka classe 1967 che mosse i suoi primi passi nel settore dei manga facendo da assistente a Tsukasa Hojo, famosissimo creatore di City Hunter e Occhi di Gatto, nel 1988. Lo stesso anno però iniziò a gettare le basi per la sua carriera da mangaka solista pubblicando Kaede Purple, in cui ideò il personaggio di Rukawa Kaede.

Dopo un fallimento nel 1989 con Chameleon Jail, si concentrò sul basket, uno sport che fino a quel momento non era granché popolare in Giappone. L'autore avrebbe potuto scegliere qualunque sport e l'editor spingeva anche per altre direzioni, ma scelse il basket perché Inoue lo praticò a scuola per fare colpo sulle ragazze, proprio come Hanamichi Sakuragi. Solo col tempo Inoue iniziò ad apprezzare lo sport in sé, con un percorso simile al protagonista di Slam Dunk.

Il successo arrivò quasi subito e nel giro di pochi anni Slam Dunk divenne uno dei manga più venduti di sempre, arrivando a stabilire un record infranto solo recentemente da Demon Slayer, oltre 20 anni dopo. Con la conclusione di Slam Dunk, in Giappone ci fu un boom del basket tale che nel 2010 la Japan Basketball Association ha ringraziato ufficialmente il mangaka per il contributo allo sviluppo dello sport nell'arcipelago nipponico.

E non a caso, ancora oggi, i compleanni di Slam Dunk sono calorosamente festeggiati dai suoi fan di tutto il mondo.