Slam Dunk The First, nuovo trailer per il film: le schiacciate di Kaede Rukawa in azione

Slam Dunk è un'istituzione e ancora oggi è ricordato come uno degli spokon migliori in assoluto, se non addirittura il migliore di sempre. Takehiko Inoue è riuscito a creare una storia carica di agonismo e personaggi appassionanti che tengono incollati il lettore alle pagine e gli spettatori allo schermo.

Non è un caso se i genitori giapponesi raccomandano di leggere Slam Dunk. E ora che i campi di pallacanestro stanno per tornare sul grande schermo, tutti i fan sono stati chiamati a raccolta. Tra poche settimane arriverà il film Slam Dunk The First, nuovo progetto cinematografico con la Shohoku di nuovo in campo. Per attivare un conto alla rovescia, lo studio ha deciso di pubblicare un altro trailer con Kaede Rukawa protagonista.

Si inizia con un "11" in grande, per ricordare tra quanto uscirà Slam Dunk the First, e poi si passa a pochi secondi con il famoso rivale-compagno di Hanamichi in primo piano. Rukawa si esibisce sul campo da basket con diverse mosse e palleggi, finendo poi con una schiacciata a canestro, prima di passare a una scena fuori, in una stanza in penombra.

Siete contenti del ritorno della squadra dello Shohoku in Slam Dunk the First? Per ora non ci sono notizie su un arrivo del film in occidente.