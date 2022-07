Slam Dunk: tutta la volontà di Hanamichi Sakuragi nell'imponente figure di ZX Studio

Nel corso degli anni ’90 poche opere hanno ottenuto la popolarità di Slam Dunk, che ha spinto molti lettori ad iscriversi a club di basket, e ciò è legato anche all'evoluzione dei personaggi, che da teppisti irresponsabili sono diventati atleti estremamente appassionati e ambiziosi, soprattutto il protagonista: Hanamichi Sakuragi.

Dal tipico bosozoku parte di una gang e dalla fama discutibile sin dalle scuole medie, Sakuragi si è presentato come un vero e proprio bullo sin dalle prime tavole della storia, e grazie alla pazienza e alla disciplina imposta dall’allenatore, dal capitano Akagi, e dalle responsabilità che aveva sul campo da basket, è riuscito a cambiare radicalmente durante il suo percorso liceale.

Per ricordare quanto sia stato importante il suo percorso, gli artisti di ZX Studio hanno realizzato la splendida figure che potete vedere nelle immagini in calce. Rappresentato nella posa dell’illustrazione della prima copertina del manga, Sakuragi ha uno sguardo fermo e determinato. Per chi fosse interessato all’acquisto, la figure è disponibile in due versione, in scala 1:6 al prezzo di 320 euro, e in scala 1:4 al prezzo di 520 euro. Oltre alla figure ZX Studio ha annunciato due busti di Sakuragi, rispettivamente con i capelli lunghi e rasati.

In conclusione ricordiamo che Slam Dunk arriverà nei cinema verso la fine del 2022, e vi lasciamo alla storia editoriale del manga di Takehiko Inoue.