Slam Dunk vs The First Slam Dunk: è giusto comparare i due anime?

The First Slam Dunk ha avuto incassi record in Giappone, divenendo un vero e proprio successo commerciale e di critica. È doveroso ricordare, però, che questa dovrebbe essere la conclusione mai avvenuta dell'anime interrotto nel '96 dell'opera di Inoue. Molti fan paragonano i due adattamenti, ma è giusto farlo? Cerchiamo di fare chiarezza.

Sono passati 30 anni dal debutto del primo anime e The First. Inoue, da poco più che ventenne è passato ad essere un uomo di mezza età. Da giovane pieno di vita ed entusiasmo, l'autore che ha scritto il lungometraggio ha molta più esperienza, maturità ed è passato attraverso moltissimi momenti bui, attraverso la depressione. Meno appassionato del proprio lavoro forse no, ma sicuramente più consapevole di molte cose, meno ingenuo e leggero. The First riflette proprio questa evoluzione, un'opera più matura, meno scanzonata. Il super deformed dell'anime originale è lasciato da parte, così come i dialoghi sono più seri e adattati, certo perdendo un po' di comicità non sense, alla sensibilità moderna.

Lo stile di animazione che Toei ha usato, il 3D alternato al 2D, è piuttosto innovativo e ha fatto, almeno all'inizio, storcere il naso a molti, imprimendo tuttavia molto più realismo a The First. In questo film, poi, il protagonista non è il "bonzo rosso" Sakuragi, ma Miyagi, quindi un focus totalmente diverso dall'opera originale, così come ha voluto Inoue. Niente interruzioni del Dr. T per spiegare le regole del basket, niente dialoghi interiori durante le partite. Le uniche parole che il pubblico sente sono quelle espresse ad alta voce, legando le riflessioni interne ai momenti fuori dal campo.

Passando al character design, si è cercato di rimanere quanto più fedeli all'opera originale almeno nelle parti in 3D, dedicate esclusivamente alle partite. Nei segmenti in 2D, invece, troviamo uno stile che differisce sia dal manga che dall'anime del '93. Concludiamo con le soundtrack che, per quanto siano state rifatte da capo, sprigionano anni '90 da tutti i pori, soprattutto l'ending.

I due prodotti, quindi, non sono paragonabili, è come voler mettere sullo stesso piano un ragazzo e un uomo. Sono due persone diverse con pro e contro: la spensieratezza, l'entusiasmo e la comicità da una parte, la maturità e la profondità dall'altra, il tutto condito con l'esperienza di una vita.

Le due opere sono stupende, ma rappresentano due facce molto divergenti della stessa medaglia: Slam Dunk. È ovviamente consigliabile guardare prima l'anime degli anni '90 per concludere in bellezza con The First. Quale dei due vi piacerà di più è un'incognita. Dipende da cosa cercate e da che momento state vivendo nella vostra vita.

E voi siete d'accordo? Quale dei due anime avete preferito? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre ecco a voi 5 anime sportivi imperdibili se avete amato Slam Dunk!