Slave of the Magic Capital's Elite Troops: anime per il manga dell'autore di Kill la Kill

Shonen Jump+, rivista digitale di casa Shueisha che per diverso tempo è stato un progetto minore di Weekly Shonen Jump, sta diventando sempre più importante. Sono sempre di più i lavori di successo sfornati da qui, come Monster No. 8, Spy x Family che ha appena ricevuto un anime e ora anche Slave of the Magic Capital's Elite Troops.

In Italia i lettori potranno godersi il manga originale a breve, dato che Slave of the Magic Capital's Elite Troops è stato annunciato da Planet Manga. In tutto il mondo però potranno conoscere meglio la storia ideata da Takahiro (già conosciuto per Kill la Kill) e disegnata da Youhei Takemura negli ultimi anni grazie a un annuncio che ha di certo fatto piacere agli appassionati.

Con un breve video promozionale, è stato annunciato l'anime per Slave of the Magic Capital's Elite Troops. Conosciuto in patria come Mato Seihei no Slave, è un battle fantasy dove alcuni demoni chiamati Shuki fuoriescono da un portale che collega due mondi. L'anime è stato presentato con una locandina che può essere osservata in basso.

Yuya Hirose e Akari Kito saranno rispettivamente i doppiatori dei due protagonisti Yuki Wakura e Kyoka Uzen, mentre la produzione dell'anime è stata affidata allo studio Seven Arcs.