Slayers: arriva l'anime doppiato in versione integrale su ANIME GENERATION!

Per chi non lo conoscesse ANIME GENERATION è il canale su Prime Video del distributore italiano Yamato Video a tema animazione giapponese. Proprio quest'ultimo ha appena annunciato l'arrivo di Slayers.

La serie di light novel di Hajime Kanzaka (autore tra gli altri di Lost Universe) è iniziata nel 1989 e conta per ora 17 volumi. La storia segue le vicende di Lina Inverse (o Rina nel doppiaggio italiano), una giovane e attraente maga, e del suo compagno fidato Gourry Gabriev, un imbranato spadaccino innamorato della protagonista. I due vivranno mille avventure in un mondo popolato da creature leggendarie, incantesimi e magia.

Date precise sul debutto dell'anime non sono ancora disponibili, ma sappiamo, secondo quanto annunciato da un post Facebook di Yamato Video, che ad essere distribuito sarà il primo adattamento animato, pubblicato in Giappone nel 1995. Sono presenti varie altre serie uscite negli anni successivi, dal 1996 fino alla più recente, andata in onda nel 2009. Chissà se avremo la possibilità di vedere anche queste in futuro.

E voi conoscevate quest'opera? Fatecelo sapere con un commento. Non perdetevi inoltre il catalogo disponibile su Prime Video di ANIME GENERATION, ovviamente tutto doppiato in italiano, in cui troviamo Devilman - Il Capitolo dell'Arpia Sirén, MIX: Meisei Story e, da poco disponibile, Ushio e Tora.