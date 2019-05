Slayers: Hajime Kanzaka annuncia l'arrivo di una terza parte

Durante un livestream mostrato da Fantasia Bunko, Hajime Kanzaka ha ufficialmente annunciato che la sua serie di romanzi, conosciuta come Slayers, vedrà il sopraggiungere di una terza parte che giungerà nel numero di luglio del Dragon Magazine di Fujimi Shobo.

La prima parte del romanzo include i primi otto volumi mentre la seconda include i volumi dal nono al quindicesimo. Il sedicesimo e più recente volume, pubblicato quasi 18 anni dopo il quindicesimo, è stato invece spedito nell'ottobre 2018.

L'etichetta Fantasia Bunko di Fujimi Shobo ha pubblicato l'originale romanzo Slayers! nel 1990, mentre il 15° volume, Slayers 15: Demon Slayers!, è giunto nel maggio 2000. Tokyopop si è invece occupato della pubblicazione di otto dei romanzi in lingua inglese.

La serie principale dedicata a Slayers e la serie di romanzi spin-off intitolata Slayers Special del 1991 hanno ispirato insieme cinque diverse serie anime dedicate di cui le prime tre Slayers, Slayers Next e Slayers Try sono state realizzate tra il 1995 e il 1997 da J.C.Staff componendosi di 26 episodi ciascuna per un totale di 78 puntate, trasmesse su TV Tokyo. Infine la quarta e la quinta, realizzate tra il 2008 e il 2009 e intitolate Slayers Revolution e Slayers Evolution-R, si composero invece di 13 episodi ciascuna. Inoltre, al tutto fecero seguito diversi OAV, cinque film e vari adattamenti manga. Il franchise include inoltre diverse altre serie di romanzi tra cui spiccano Slayers Smash., Slayers Delicious e Slayers Select.