Slayers: Rui Araizumi accusato di usare l'AI per i disegni dell'ultimo artbook

Negli ultimi anni sono stati diversi i casi di autori e disegnatori accusati di aver integrato l’utilizzo di intelligenze artificiali nel loro lavoro. Non è sfuggito a questo fenomeno nemmeno Rui Araizumi, illustratore delle light novel di Slayers erroneamente screditato per aver inserito nel suo nuovo artbook disegni con uno stile diverso.

Durante il Comiket, uno degli eventi più importanti riguardante il settore dei fumetti nella scena internazionale, Araizumi ha presentato un artbook speciale, contenente alcune illustrazioni mai andate in stampa nei romanzi e anche delle sue fan art caratterizzate da design e tratti alquanto differenti dai suoi soliti disegni. Poco dopo su Twitter sono scoppiate discussioni riguardanti il calo della sua arte, e l’esagerato, ed evidente, utilizzo dell’IA per quei disegni così diversi.

Erano tutti nel torto. Una delle caratteristiche principali che contraddistingue l’artbook dai precedenti dell’artista, come specificato nella postfazione presente nel volume, è stata la sfida di realizzare disegni originali, nati dal semplice desiderio, e possibilità, di non dover sottostare a indicazioni precise nel realizzare quel personaggio in quel modo e l’altro seguendo altre direttive.

Tutte queste informazioni sono state ribadite da Araizumi stesso nel primo post che trovate in calce, preceduto da altri tweet in cui mostrava le diverse fasi di realizzazioni di alcune delle illustrazioni etichettate dai fan come “realizzate con AI”. Inoltre, visto il coinvolgimento di sempre più utenti pronti ad accusarlo, il disegnatore ha risposto ad uno dei tanti post da cui emerge solo ignoranza e malizia, asserendo di poter intraprendere azioni legali contro i commenti più offensivi e infamanti.

Cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere nei commenti. Ricordiamo che anche il maestro dell’horror Junji Ito si sta preoccupando dell’utilizzo dell’IA nei fumetti e nell’animazione, e vi ricordiamo che proprio di recente Yamato Video ha annunciato l’arrivo dell’anime di Slayer doppiato in italiano su Anime Generation.