Sleepy Princess in the Demon Castle: l'anime arriverà durante l'anno

Il 2020 porterà con sé tante serie animate: si parte da un titolo arcinoto come Haikyu!! To the Top che esordirà il 10 gennaio. Ma l'anno in corso riserverà ottimi trattamenti anche a titoli completamente nuovi nel panorama, come Sleepy Princess in the Demon Castle, tratto dall'omonimo manga di Kagiji Kumanomata.

Il mangaka che sta pubblicando su Weekly Shonen Sunday la sua opera Sleepy Princess in the Demon Castle ha naturalmente fatto gli auguri di buon anno ai suoi fan. Non si è soffermato però a un semplice ringraziamento e augurio, perché Kagiji Kumanomata ha anche svelato un piccolo dettaglio sull'anime annunciato per Sleepy Princess in the Demon Castle.

Finora non si ha una data certa, ma il mangaka ha confermato che Sleepy Princess in the Demon Castle esordirà nel corso del 2020 sulle televisioni nipponiche. Purtroppo, oltre a incoraggiare l'acquisto del tredicesimo tankobon del manga, non ha diramato ulteriori dettagli né una finestra d'arrivo più specifica.

Sleepy Princess in the Demon Castle è un manga scritto e disegnato da Kagiji Kumanomata sulla rivista shonen di Shogakukan. Inedita in Italia, in Giappone è piuttosto seguita e apprezzata, come dimostrato anche dalle vendite discrete.