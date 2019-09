Sleepy Princess in the Demon Castle: annunciato l'anime per il manga di Shonen Sunday

Periodo di annunci, con vari manga di diverse case editrici che si trasformano in anime. Dopo l'arrivo dell'anime di Smile at the Runway, stavolta è il turno di una serie pubblicata da qualche anno su Weekly Shonen Sunday, rivista shonen di casa Shogakukan. Stiamo parlando di Sleepy Princess in the Demon Castle, in giapponese Maoujou de Oyasumi.

Ad annunciarlo è proprio la rivista Weekly Shonen Sunday tramite una settimana completamente dedicata a Sleepy Princess in the Demon Castle tramite copertina della rivista e pagine a colori d'apertura che recano a caratteri cubitali l'arrivo della serie TV. L'ipotesi era già ventilata la settimana scorsa dai fan, a conoscenza dell'arrivo di un annuncio importante e con l'anteprima della rivista che rivelava come la serie avrebbe avuto il posto più importante in questo numero.

In calce potete trovare le pagine a colori in questione, mentre di seguito la trama: "Ssshhh! La principessa Syalis sta cercando di farsi una bella nottata di sonno. Lunghi occhiolini. Sbarrare gli occhi. Cacciare qualche ZZZ. Tanto tempo fa, quando umani e demoni vivevano insieme in disaccordo, il re dei demoni rapì una principessa umana, imprigionandola nel suo castello. La principessa sarebbe stata in pericolo... finché un eroe non avrebbe deciso di salvarla! Nel frattempo, cosa potrà mai fare una principessa imprigionata...? Le guardie orso di peluche con le ali da pipistrello sono carine, ma la cella è così noiosa! Quindi, ha deciso di passare parecchio tempo a dormire. Se solo però riuscisse a trovare un modo per dormire confortevolmente... e non fosse afflitta da insonnia..."

Maoujou de Oyasumi, nome giapponese di Sleepy Princess in the Demon Castle, è un manga di Kagiji Kumanomata e pubblicato dall'11 maggio 2016 su Weekly Shonen Sunday. La serie, inedita in Italia, arriverà nel corso del 2020 in versione anime, anche se per il momento non si hanno altri dettagli a riguardo.