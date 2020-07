Sleepy Princess in the Demon Castle: PV e data d'uscita per il nuovo anime di Doga Kobo

Il sito web ufficiale della serie anime Sleepy Princess in the Demon Castle (Maojo de Oyasumi) ha svelato, poche ore fa, nuovi dettagli inerenti alla data di uscita dell'opera, pubblicando il nuovissimo trailer visibile in cima all'articolo.

Per i meno avvezzi, ricordiamo che la trama viene così descritta dalla casa editrice Shogakukan: "Ssshhh! La principessa Syalis sta cercando di farsi una bella nottata di sonno! Tanto tempo fa, quando umani e demoni vivevano insieme in disaccordo, il re dei demoni rapì una principessa umana, imprigionandola nel suo castello. La principessa sarebbe stata in pericolo... finché un eroe non avrebbe deciso di salvarla! Nel frattempo, cosa potrà mai fare una principessa imprigionata...? Le guardie orso di peluche con le ali da pipistrello sono carine, ma la cella è così noiosa! Quindi, ha deciso di passare parecchio tempo a dormire. Se solo però riuscisse a trovare un modo per dormire confortevolmente... e non fosse afflitta da insonnia".

La serie debutterà nel mese di ottobre 2020 in Giappone, su TV Tokyo, BS11 e AT-X. Al momento tutto tace per quanto riguarda un'ipotetica trasmissione occidentale. Per quanto riguarda lo staff, Mitsue Yamazaki (How Heavy Are the Dumbbells You Lift?, Tada Never Falls in Love) dirige l'anime presso Doga Kobo ( The Helpful Fox Senko-san, Sing "Yesterday" for Me), Yoshiko Nakamura (Kabukibu!, Hiiro no Kakera - The Tamayori Princess Saga) è al lavoro sulla sceneggiatura, mentre Ai Kikuchi (New Game!, How Heavy Are the Dumbbells You Lift?) ha curato il character design.

L'opera originale, scritta e illustrata da Kagiji Kumanomata, ha iniziato la serializzazione nel 2016 ed è raccolta in ben 14 volumi, purtroppo ancora inediti in Italia.

E voi cosa ne pensate? Seguirete quest'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che, salvo rinvii dell'ultimo momento, nello stesso mese debutterà l'attesissima quarta stagione de L'Attacco dei Giganti.