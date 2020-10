Vita da Slime 2 si mostra in una nuova key visual, premiere rinviata al 12 gennaio

La seconda stagione di Vita da Slime ha subito un nuovo rinvio, il secondo dopo il posticipo di luglio causato dall'emergenza Coronavirus. Secondo quanto dichiarato pochi istanti fa, infatti, i nuovi episodi non usciranno il 5 gennaio 2021 come precedentemente annunciato, bensì il 12 dello stesso mese.

La premiere arriverà dunque con una settimana di ritardo, e sarà disponibile con i sottotitoli in italiano per tutti gli abbonati Crunchyroll. Lo studio di animazione si è scusato pubblicando la splendida key visual reperibile in calce, in cui viene mostrato il protagonista Rimuru Tempest insieme alla sua squadra, pronto a fronteggiare il nuovo antagonista.

La prima stagione di Vita da Slime ha adattato i primi 4 Volumi della serie di romanzi di Fuse, in un totale di 24 episodi. La seconda, al netto di improbabili tagli, dovrebbe quindi adattare gli eventi raccontati nei quattro Volumi successivi. Al momento lo studio deve ancora confermare il numero di episodi della Stagione 2, anche se sembra ormai certa la presenza di almeno due cour.

E voi cosa ne pensate? Guarderete la seconda stagione dell'anime? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di recuperare la serie invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo sguardo di Vita da Slime.