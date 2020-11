Vita da Slime 2 si mostra in un nuovo trailer, uscita confermata per gennaio 2021

Pochi istanti fa, lo studio di animazione 8-bit ha mostrato il nuovo trailer della seconda stagione di Vita da Slime, confermando l'uscita per il 12 gennaio 2021 e mostrando in anticipo alcune delle innumerevoli battaglie che vedremo nel corso delle nuove puntate. Le animazioni, di qualità decisamente alta, sembrano giustificare i recenti rinvii.

Vita da Slime 2 avrebbe dovuto debuttare lo scorso ottobre, ma problemi legati all'emergenza sanitaria hanno costretto lo studio a posticipare l'uscita. I ragazzi di 8-bit avevano scelto il 5 gennaio 2021 come nuova data d'uscita, ma recentemente si sono trovati costretti a posticipare nuovamente la trasmissione della premiere a causa di alcuni ritardi di produzione. Il trailer di lancio visibile in cima alla news conferma definitivamente che la serie debutterà il 12 gennaio.

Così come la prima stagione, anche Vita da Slime 2 sarà composta da 24 episodi e trasporrà gli eventi raccontati nei Volumi dal 5 all'8 compresi. In totale, al momento, la serie di light novel di Fuse è composta da ben 16 Volumi, dunque è possibile che subito dopo la messa in onda del season finale sia confermata la produzione della Stagione 3. Vi ricordiamo che la serie andrà in onda su Crunchyroll.

E voi cosa ne pensate? State aspettando Vita da Slime 2? Fateci sapere la vostra opinione sull'anime lasciando un commento nel riquadro sottostante!