Vita da Slime 2 si mostra in un primo teaser trailer

Durante le premiazioni per i Crunchyroll Anime Awards 2020 sono state mostrate diverse novità interessanti, come ad esempio gli adattamenti di The 8th son? Are you kidding me? o My Next Life as a Villainess: All Routes Lead to Doom!. Un ritorno però ha fatto decisamente felici i fan anime: quello della serie di Studio 8-bit Vita da Slime.

In cima all'articolo potete dare un'occhiata al breve teaser trailer della nuova stagione, la cui data di uscita è confermata essere prevista per l'autunno 2020. I 24 episodi della prima stagione di Vita da Slime hanno coperto gli eventi raccontati nei primi quattro Volumi della light novel, dunque le nuove puntate dovrebbero adattare, salvo improbabili tagli, tutte le avventure raccontate nei quattro successivi. Attualmente sono disponibili quindici Volumi ed un sedicesimo è in arrivo, dunque l'anime avrebbe abbastanza materiale per almeno quattro stagioni da due cour.

Vita da Slime 2 sarà nuovamente diretta da Yasuhito Kikuchi (Infinite Stratos, Macross Frontier, Busou Shinki) e Atsushi Nakayama (Absolute Duo) e animata dai ragazzi di 8-Bit; Kazuyuki Fudeyasu (Tantei Opera Milky Holmes, Girls' Last Tour, Recovery of an MMO Junkie) scriverà nuovamente la sceneggiatura seguendo le indicazioni dell'autore Fuse. Ancora non sono state rivelate informazioni rispetto alla colonna sonora, Opening ed Ending comprese.

E voi cosa ne pensate? State aspettando questa seconda stagione? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste ancora visto l'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo sguardo di Vita da Slime.