Vita da Slime 2: la tanto attesa seconda stagione debutterà su Crunchyroll il 5 gennaio

L'annuncio nel mese di maggio del rinvio della seconda stagione dell'anime Vita da Slime aveva lasciato i fan dell'opera di Fuse profondamente delusi, e la totale assenza di aggiornamenti e informazioni in questi 4 mesi, non ha fatto che peggiorare l'attesa. Finalmente però è stata rivelata la data d'uscita definitiva.

È stato l'account Twitter ufficiale di Crunchyroll a confermare che potremo continuare a seguire le divertenti e stravaganti avventure di Satoru Mikami e dei suoi compagni a partire dal 5 gennaio 2021, quando la seconda stagione debutterà sul famoso sito di streaming.

Oltre ad una nuova, fantastica, illustrazione che ritrae tutti i personaggi principali, che potete trovare in fondo alla pagina, è stato confermato il ritorno dei doppiatori originali che hanno preso parte alla prima stagione descritta su Crunchyroll come segue: "L'impiegato Mikami Satoru viene ucciso da un anonimo assassino, e rinasce in un mondo alternativo. Scopre però di essere rinato come uno Slime! Inserito in questo nuovo mondo con il nome di Rimuru, comincia la sua missione: creare un mondo capace di accogliere qualunque razza."

Ricordiamo che la seconda stagione sarà composta da almeno di 24 episodi, e in attesa di altre informazioni vi lasciamo al primo trailer di Vita da Slime 2.