Vita da Slime 2 torna a luglio, trailer e data di uscita dei nuovi episodi

La seconda stagione di Vita da Slime è pronta a tornare dopo una pausa di circa tre mesi, e secondo quanto dichiarato da Studio 8-Bit durante una recente diretta streaming, la trasmissione inizierà subito dopo la conclusione dello spin-off The Slime Diaries. Vita da Slime 2: Parte 2 inizierà il 6 luglio e si concluderà il 21 settembre, dopo un totale di ben nove mesi in tv.

Durante la live, lo studio ha anche dichiarato che la giovane cantante giapponese MyndaRyn ha composto l'opening del secondo cour, intitolata "Like Flames", e che Takuma Terashima è tornato a comporre la sigla di chiusura, "Reincarnate". Inoltre, per festeggiare il traguardo delle 25 milioni di copie in circolazione, è stata distribuita un'illustrazione gratuita da usare come sfondo del desktop. Potete scaricare l'immagine dal link in calce.

L'anime di Vita da Slime è composto, al momento, da una prima stagione da venticinque episodi, più cinque episodi OAD (Original Anime DVD), uno spin-off e una seconda stagione ancora in corso. Tutte le puntate sono visibili gratuitamente su Crunchyroll Italia, mentre i nuovi episodi in arrivo dal 6 luglio saranno visibili nel giorno d'uscita solo dagli abbonati, e dalla settimana successiva anche dagli utenti non iscritti.

E voi cosa ne pensate? State seguendo l'anime? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di iniziare la serie, invece, vi ricordiamo che potete farvi un'idea leggendo la nostra anteprima di Vita da Slime.