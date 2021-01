Slime 300 debutta ad aprile: trailer e data d'uscita per l'anime dagli autori di Babylon

Lo scorso ottobre, Studio Raveroot aveva confermato la produzione dell'adattamento anime di Slime 300, un nuovo isekai tratto dall'omonima serie di light novel di Kisetsu Morita. Pochi istanti fa, lo studio ha pubblicato il secondo trailer ufficiale, confermando che l'anime debutterà in Giappone il 10 aprile 2021.

I've Been Killing Slimes for 300 Years and Maxed Out My Level, questo il titolo completo dell'opera di Morita, è pubblicato in Giappone dal 2016 e conta 15 Volumi pubblicati, con un sedicesimo in arrivo tre giorni dopo la trasmissione della premiere dell'anime. La serie è abbastanza famosa in terra nipponica e vanta persino tre spin-off pubblicati.

Nel caso in cui non aveste familiarità con i romanzi, vi ricordiamo che la sinossi recita quanto segue: "Dopo aver vissuto una breve e faticosa vita come impiegata, la ventisettenne Azusa perde la vita a causa del proprio lavoro. Quando un angelo le propone di essere reincarnata in un nuovo mondo, la ragazza accetta ed esprime un solo desiderio: l'immortalità, in modo da vivere una vita all'insegna della libertà e senza alcun tipo di stress. Azusa viene reincarnata come strega e una volta arrivata nel nuovo mondo, inizia a sconfiggere slime per guadagnarsi da vivere. Dopo centinaia di anni spesi a combattere slime, però, Azusa diventa involontariamente la strega più potente del mondo! Riuscirà a vivere una vita tranquilla adesso?".

Slime 300 sarà solo uno dei tanti anime in arrivo ad aprile 2021. Vi ricordiamo infatti che nel corso dello stesso mese arriveranno anche Ijiranaide Nagatoro-san e Fruits Basket 3, due adattamenti molto attesi dal pubblico giapponese.