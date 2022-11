Vita da Slime, annunciata la terza stagione dell'anime: ecco la prima visual

L'uscita occidentale di Vita da Slime - Scarlet Bounds si sta avvicinando, ma gli appassionati hanno già ricevuto buone notizie. L'avventura di Limur e compagni non terminerà con il film, poiché la terza stagione della serie animata è già in produzione.

Nel corso di una proiezione in anteprima del lungometraggio animato, lo staff di Vita da Slime ha ufficialmente tolto i veli sulla Stagione 3 della serie anime. L'annuncio è stato accompagnato da una prima locandina promozionale di Vita da Slime 3 che ritrae Hinata Sakaguchi un attimo prima che affronti Rimuru.

L'adattamento animato della light novel di Fuse e Mitz Vah ha fatto il suo esordio nel 2018. Tre anni più tardi è arrivata anche la seconda parte. Entrambe le stagioni dell'anime sono disponibili sul palinsesto streaming di Crunchyroll, con Vita da Slime Stagione 1 anche doppiato in italiano.

Vita da Slime - Scarlet Bounds arriverà nei cinema giapponesi il 25 novembre, mentre l'uscita internazionale è prevista per i primi mesi del 2023. La terza stagione animata esordirà dunque molto probabilmente nel corso della stagione autunnale 2023, oppure in quella invernale del 2024. Vi ricordiamo che la Stagione 2 dell'anime termina in concomitanza con il volume 6 della light novel e del capitolo 86 dell'adattamento manga.