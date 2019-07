Vita da Slime, annunciato un OAD per l'estate su Crunchyroll

Se state aspettando un ritorno di Vita da Slime sappiate che a breve, per celebrare l'estate, Crunchyroll pubblicherà un OAD in pieno stile estate. La data esatta della pubblicazione è fissata per il 9 luglio prossimo.

Satoru Mikami, proteggendo un collega di lavoro da un rapinatore, finisce per essere accoltellato e dopo esser morto si risveglia in una caverna, in un mondo completamente fantasioso: la sua reincarnazione lo porterà nel corpo di uno slime dotato di particolari capacità. Lo slime riceve il nome di Rimuru Tempest da un drago che trova nella stessa caverna. L'intero anime racconta quindi la storia di Satoru che da giovane e inesperto slime si ritrova ad ascendere verso un ruolo molto più importante nel mondo che lo circonda.



Con un totale di 10 tankobon, Vita da Slime è diventato un anime trasmesso in Giappone dall'ottobre 2018 fino al 25 marzo 2019, in simulcast trasmesso anche da Crunchyroll. Lo stesso manga è un adattamento della light novel originale, pubblicata tra il 30 ottobre 2015 e il 7 dicembre 2018: in Italia la distribuzione è iniziata ad aprile 2018 e sta attualmente continuando, con i diritti che appartengono a Star Comics. Una seconda stagione dell'anime è stata già annunciata.