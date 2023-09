Vita da Slime Coleus Dream, arriva il trailer: Violet sarà al centro della scena

That Time I Got Reincarnated as a Slime, o anche Vita da slime sta per tornare con degli episodi molto speciali. La serie ha concluso tempo addietro la sua seconda stagione ed è proseguita con un film anime, Scarlet Bonds. Finalmente i fan potranno vedere qualcosa di nuovo riguardo questa serie.

La terza stagione di Vita da Slime è stata annunciata lo scorso anno ed è attualmente ancora in lavorazione. Il debutto ufficiale, che prima era previsto per il prossimo inverno, è adesso fissato per la primavera del 2024.

Al momento, gli episodi OVA che sono stati annunciati saranno ambientati nelle due stagioni precedenti e sarà focalizzato su Violet e in particolar modo il Regno di Coleus. That Time I Got Reincarnated as a Slime: Coleus Dream sarà costituito da tre episodi, ma non è dato sapere altro al momento.

Il trailer, disponibile all'inizio dell'articolo, mostra quali doppiatori, o seiyuu, prenderanno parte a questa mini-serie speciale. Nello stesso video vengono svelate anche delle scene inedite che gli spettatori potranno vedere nei tre episodi OVA.

Non si sa, attualmente, se That Time I Got Reincarnated as a Slime: Coleus Dream arriverà in streaming o meno all'estero. Ciò che è certo è che il debutto di Vita da Slime in Giappone è previsto per il 1° novembre.

La serie ruota attorno a Mikami Satoru, un impiegato aziendale come tanti altri, che dopo essere stato ucciso da un assassino, senza motivazioni particolari, rinasce in un mondo alternativo. Per qualcuno potrebbe essere un sogno, ma purtroppo non è così: Satoru si è reincarnato in uno slime! Il suo obiettivo adesso diventa creare un mondo che possa accogliere qualsiasi tipo di essere vivente. E' disponibile il doppiaggio in italiano di Vita da Slime su Crunchyroll.