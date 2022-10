Vita da Slime: il doppiaggio in italiano arriva su Crunchyroll, gratis il primo episodio

Vita da Slime, serie di light novel scritte da Fuse e disegnate da Mitz Vah, è uno degli isekai più seguiti a livello mondiale, e grazie alla trasposizione animata di 8-Bit è riuscita ad allargare il bacino d’utenza anche in Italia, dove è distribuita da Crunchyroll, che in occasione del Lucca Comics & Games ha annunciato il doppiaggio in italiano.

Nel primo appuntamento live del 29 ottobre 2022 agli Star Studios di Star Comics, le personalità della casa editrice sono state affiancate da alcuni ospiti, tra cui figure centrali di Crunchyroll Italia. Oltre all’annuncio dell’arrivo del doppiaggio in italiano sulla piattaforma, dove è già disponibile l’intera prima stagione di Vita da Slime con i sottotitoli, è arrivata anche una nuova sorpresa.

È stato infatti confermato che dalle 13:00 del 29 ottobre 2022, su Crunchyroll è possibile vedere il primo episodio doppiato gratuitamente, senza aver sottoscritto un abbonamento. Un’occasione per entrare nel magico mondo ideato da Fuse che durerà però fino alla mezzanotte di oggi. Da domani, per chi non riuscisse a vederlo in anteprima, l'episodio sarà inserito nel catalogo premium della piattaforma. I prossimi episodi doppiati arriveranno a cadenza settimanale su Crunchyroll.

In conclusione, vi lasciamo alle novità sul film Scarlet Bounds e sul manga prequel di Vita da Slime.