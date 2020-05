Vita da Slime si prepara all'ultimo arco narrativo, fine in vista per la serie di Fuse?

Fuse, autore della serie di light novel Vita da Slime, ha recentemente rivelato che la storia entrerà presto nel suo arco narrativo finale e che il suo team starebbe valutando la possibilità di creare alcuni spin-off a serie conclusa. Secondo quanto affermato, l'ultimo arco narrativo prenderà il via con la pubblicazione del diciottesimo Volume.

La serie di light novel di Vita da Slime conta, al momento, sedici Volumi pubblicati di cui l'ultimo distribuito lo scorso 27 marzo in Giappone. Il Volume numero 18 potrebbe essere pubblicato negli ultimi mesi del 2020 o nel primo trimestre del 2021 e di conseguenza, seguendo il pacing della web novel originale, il finale potrebbe arrivare entro un massimo di quattro anni.

La prima stagione dell'anime di Vita da Slime ha adattato i primi 4 Volumi della light novel, dunque a meno di improbabili tagli il pubblico televisivo dovrebbe poter contare su un minimo di altre quattro stagioni. La seconda, secondo quanto annunciato da Crunchyroll pochi mesi fa, dovrebbe debuttare nel mese di ottobre 2020.

La seconda, secondo quanto annunciato da Crunchyroll pochi mesi fa, dovrebbe debuttare nel mese di ottobre 2020.