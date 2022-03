Vita da Slime: Limur e gli altri in azione nel trailer del nuovo film dello studio 8-Bit

Sono passati diversi mesi dalla conclusione di Vita da Slime 2, a cui è subito seguito l'annuncio di studio 8-Bit di essere al lavoro su un film dedicato alla serie. Nelle scorse ore è stato quindi condiviso un primo trailer del lungometraggio, insieme ad un poster ufficiale.

In calce alla notizia trovate quindi il breve video postato su YouTube: il filmato, dalla durata di un minuto, mostra alcune delle vicende e dei personaggi che vedremo nel lungometraggio, che si intitolerà "That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bonds". La storia di questa nuova avventura è stata scritta da Fuse, autore della serie principale, e sarà ambientata in un continente ad ovest di Tempest. Qui i protagonisti dello show dovranno affrontare una misteriosa cospirazione, legata ai poteri di una giovane ragazza. Oltre al video, potete vedere anche un'immagine inedita del film, incentrata proprio sui nuovi personaggi.

Per ora non conosciamo ancora la data di uscita del film, ma siamo sicuri che nei prossimi mesi saranno condivise altre informazioni su questo nuovo capitolo di Vita da Slime. Se invece non conoscete ancora l'opera di Fuse, vi ricordiamo che le prime due stagioni dell'anime sono presenti nel catalogo di Crunchyroll, ecco quindi una nostra anteprima di Vita da Slime.