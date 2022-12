Da Vita da Slime a Overlord: le light novel più vendute del 2022

Nel corso degli ultimi anni le light novel sono state al centro di un'interessante crescita, legata in gran parte al successo di adattamenti animati che permeano l'industria, come Vita da Slime e Overlord. Analizzando i dati relativi alle vendite vediamo quali sono state le serie che hanno influito di più sul settore nel corso del 2022.

Grazie ai dati diffusi da Oricon relativi sia alle vendite dei singoli volumi sia alle vendite delle serie più acquistate a partire dal 22 novembre 2021 fino al 20 novembre 2022, è infatti possibile avere una fotografia della situazione attuale del mercato delle light novel.

Ecco le 5 light novel più vendute nel corso del 2022:

Suzume no Tojimari - 234,777 copie Overlord 16 - 158,391 copie Vita da Slime 19 - 158,202 copie Overlord 15 - 150,367 copie Lycoris Recoil - 142,610 copie

Di seguito invece riportiamo le cinque serie di light novel più vendute nel corso dell'anno:

Vita da Slime con 536,635 copie Classroom of the Elite: Year 2 con 492,711 copie Overlord con 487,565 copie Classroom of the Elite con 338,932 copie Alya sometimes hides her feelings in russian con 294,454 copie

Un ottimo risultato per l'ultima opera di Makoto Shinkai, Suzume no Tojimari, in grado di superare serie già affermate e da diversi anni nel settore come Vita da Slime, che si è comunque classificata come la più seguita a livello mondiale, e Overlord, vicina alla conclusione. Doppia posizione in classifica per Classroom of the Elite, thriller psicologico scritto da Syougo Kinugasa e illustrato da Shunsaku Tomose. E voi quali light novel seguite? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto.