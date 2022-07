Vita da Slime: Nuovo poster dedicato ai protagonisti di Scarlet Bound

Abbiamo scoperto la data di uscita del nuovo film di Vita da Slime, che si intitolerà Scarlet Bound, nel frattempo lo studio di animazione ha condiviso un nuovo poster dedicato ai personaggi che troveremo nel lungometraggio inedito.

Il prossimo 25 novembre farà il suo debutto nei cinema giapponesi il film Vita da Slime: Scarlet Bound, la cui storia è stata scritta da Fuse, autore della light novel da cui ha preso ispirazione l'anime dello studio 8-bit. In calce alla notizia trovate quindi un poster dedicato alle prossime avventure della serie, in cui possiamo notare la presenza del protagonista Rumuru, insieme ad altri personaggi come Hiiro e Queen Towa che saranno introdotti per la prima volta durante il film. Rumuru e gli altri si troveranno in una regione che si trova ad ovest di Tempest, mentre dovranno investigare su una leggenda incentrata su una ragazza in possesso di un misterioso potere.

In Italia invece il lungometraggio sarà disponibile nei primi mesi del 2023, anche se ancora non abbiamo una data esatta per il debutto di Vita da Slime: Scarlet Bound. Siamo sicuri che nelle prossime settimane scopriremo altri dettagli a riguardo, nel frattempo vi segnaliamo questo trailer dedicato a Vita da Slime: Scarlet Bound.