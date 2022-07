Vita da Slime: ecco quando il film Scarlet Bound arriverà in occidente

Vita da Slime rappresenta sicuramente un prodotto interessante, capace di costruirsi una sua posizione nel vasto panorama degli isekai, e considerata l’ormai discreta popolarità raggiunta sia dalle light novel originali sia dalla trasposizione animata, i fan sono in attesa di sapere cosa li attende nella pellicola Vita da Slime: Scarlet Bound.

Gli ultimi aggiornamenti riguardo al film risalgono infatti al mese di marzo 2022, dove era stato pubblicato un breve trailer che presentava il nuovo progetto dello studio 8-bit. Ad annunciare le principali novità è stato Crunchyroll, uno dei siti e delle piattaforme più importanti del settore. La pellicola in questione, dal titolo That Time I Got Reincarneted as a Slime: Scarlet Bonds, verrà distribuita in tutto il mondo, escluso il continente asiatico, nei primi mesi del 2023.

È stato già confermato che il film uscirà in Giappone nel mese di novembre 2022, e che la storia, seppur totalmente pensata proprio per la pellicola, è stata scritta da Fuse, autore originale della serie di light novel su cui si sono poi basati sia il manga che l’anime. Questa si svolgerà nella nazione di Razha, ad ovest di Tempest, dove Limur e i suoi compagni rimarranno coinvolti in una cospirazione che ruota attorno ad una ragazza con misteriosi poteri. Per annunciare il debutto in occidente della pellicola, Crunchyroll ha anche pubblicato il precedente trailer con sottotitoli in inglese, che potete trovare in cima alla notizia.

