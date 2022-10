Vita da Slime: Scarlet Bonds, novità sul film e sul manga prequel

Il 25 novembre 2022 debutterà il film Vita da Slime: Scarlet Bonds, volto a espandere quanto raccontato nelle light novel di Fuze e Mitz Vah. Sul sito ufficiale del lungometraggio sono state rivelate nuove informazioni, sullo staff e su un omaggio molto speciale che verrà consegnato agli spettatori che si recheranno al cinema.

Sono stati presentati nuovi personaggi che appariranno durante il film, e i rispettivi doppiatori, come Fuji, assistente di Hiiro che sarà doppiato da Sekai Yamamoto, e due minatori dello stato di Razha a cui presteranno la voce i comici del duo Tom Brown. Inoltre, saranno presenti dei personaggi del tutto originali, come Hiiro, Towa e Lacua, di cui potete vedere i character design in fondo alla pagina.

La novità più sorprendente riguarda però il manga prequel, Vita da Slime 0, di cui trovate la cover in calce, che verrà distribuito ai primi 800mila appassionati che andranno a vedere il film in sala, dal 25 novembre al 3 dicembre 2022. Si tratta di una storia aggiuntiva, assente nelle light novel, ideata da Fuze per l’occasione e disegnata da Taiki Kawakami, artista che si occupa dell’adattamento manga della serie, e sarà solo il primo degli omaggi che verranno distribuiti prima della proiezione. Diteci cosa ne pensate nei commenti.

Ricordiamo infine che Vita da Slime: Scarlet Bonds arriverà nel 2023 in occidente, e vi lasciamo ad un poster dedicato ai protagonisti del film.