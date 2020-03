Vita da Slime: la second stagione si mostra in una nuova key visual

A esattamente un anno dall'annuncio della seconda stagione di Vita da Slime, la produzione dietro l'adattamento animato dell'omonima light novel, che vi ricordiamo essere scritta da Fuse e illustrata da Mitz Vah, ha rivelato nelle scorse ore una nuova locandina promozionale.

La popolarità del romanzo è ai massimi storici, in quanto la trasposizione televisiva ha alimentato ulteriormente un successo già radicato in patria dai tempi dei primi numeri della light novel. La grande attenzione riscossa dal titolo, infatti, ha convinto Kodansha a proporre al pubblico in un primo momento un adattamento manga e, in seguito, persino un anime durante il mese di ottobre 2018.

La serie si è fatta conoscere e apprezzare da tutti in brevissimo tempo, coinvolgendo Crunchyroll nell'acquisire i diritti della seconda serie che, salvo imprevisti, arriverà nella stagione autunnale, sempre durante il mese di ottobre. Ad ogni modo, dopo un primo teaser trailer mostrato qualche settimana fa, lo studio di animazione 8-Bit ne ha approfittato per rivelare la nuova key visual dell'anime, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae alcuni dei personaggi già conosciuti durante la prima stagione.

Qualora siate interessati all'opera, vi ricordiamo che Vita da Slime è disponibile sottotitolata in italiano su Crunchyroll, così come anche l'omonimo adattamento cartceo curato da Edizioni Star Comics. E voi, invece, cosa ne pensate della nuova locandina promozionale, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.