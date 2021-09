Vita da Slime: la seconda stagione si è conclusa, annunciato un film in uscita nel 2022

Pochi istanti dopo la conclusione della seconda stagione di Vita da Slime, Studio 8-Bit ha annunciato la produzione di un film anime in uscita nel 2022. La pellicola fungerà da sequel della storia, ma al momento non è stato confermato se sarà tratta dalla serie di light novel o se sarà completamente originale.

L'adattamento anime di Vita da Slime è tratto dall'omonima webnovel di Fuse, che a sua volta ha ricevuto due adattamenti cartacei, uno come serie di light novel e uno come manga. La serie al momento è ancora in corso con 18 Volumi pubblicati, e le due stagioni dell'anime - entrambe disponibili gratuitamente su Crunchyroll - hanno trasposto gli eventi raccontati nei primi 8 Volumi.

Tra le due stagioni di Studio 8-Bit, gli OVA e lo spin-off The Slime Diaries, l'anime di Vita da Slime non si è praticamente mai interrotto, e oggi, dopo quasi tre anni di trasmissione non-stop, è stato annunciato un periodo di break. L'anime tornerà dunque nel corso del 2022, probabilmente in autunno, con il nuovo film anime. Al momento non ci sono notizie per quanto riguarda il rinnovo per un'ipotetica Stagione 3.

