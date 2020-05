Vita da Slime, brutte notizie per i fan: rimandata la Stagione 2

Ancora una volta, ci troviamo purtroppo costretti ad annunciare l'ennesimo rinvio di una produzione largamente attesa dal pubblico per colpa delle problematiche venutesi a presentare con il proliferale del COVID-19, la pericolosa pandemia che oramai da mesi continua a espandersi in ogni angolo del globo.

Con il sopraggiungere del virus, come ben saprete, i governi di tutto il mondo hanno messo in atto forme di quarantena più o meno strette che hanno tenuto in casa miliardi di persone, con risultati ovviamente catastrofici per i mercati. Ogni settore sta soffrendo per quanto venutosi a presentare e la nostra amata industria anime/manga non ha certo subito una sorte migliore.

Tra eventi cancellati e produzioni animate e cartacee rimandate, gli ultimi mesi sono stati purtroppo assai aridi per il pubblico, e sembra che servirà parecchio tempo prima che il mercato possa riprendersi completamente, come spiegato anche da svariate compagnie. Ebbene, questa volta ad aver dato la brutta notizia sono stati i membri dello staff attualmente al lavoro sulla serie animata Vita da Slime, i quali hanno infatti dovuto ufficializzare che la seconda stagione della produzione è stata posticipata a gennaio 2021, con lo staff che ha fatto sapere di aver assai sofferto per le problematiche venutesi a presentare quando il virus è dilagato in ogni dove.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che la seconda stagione di Vita da Slime si è già mostrata in alcuni trailer che potete visionare sulle pagine di Everyeye.