Vita da Slime: Shion celebra il ritorno dell'anime nel magnifico cosplay di Sera

Vita da Slime, opera nata dalle light novel scritte da Fuse e disegnate da Mitz Vah, è una delle sorprese che negli ultimi anni sono riuscite a coinvolgere molti lettori e spettatori, grazie ad uno stile leggero e divertente. In particolare un'appassionata, per festeggiare il ritorno dell'anime, ha deciso di vestire i panni di un abile combattente.

Inizialmente rinviata a causa della pandemia, la seconda stagione di Vita da Slime, disponibile su Crunchyroll, ha subito delle variazioni sulla programmazione. La prima parte è stata pubblicata nel corso della stagione invernale, mentre la trasmissione della seconda è ripartita il 6 luglio 2021, e si protrarrà fino al 21 settembre.

Con il ritorno dell'anime Limur Tempest è diventato il Demon Lord, per poter così riportare in vita moltissimi cittadini di Tempest, e anche Shion. Nel processo diverse persone hanno ottenuto nuove abilità, e la stessa Shion è diventata una cuoca migliore. Una trovata che ha divertito molti fan dell'opera, considerando i diversi intermezzi comici durante la serie, e che la cosplayer @seracross ha voluto rappresentare con la sua magnifica interpretazione dell'Ogre, che potete vedere nel post in calce.

Ricordiamo inoltre che Vita da Slime è rientrato nella top 10 degli anime estivi più attesi dai fan occidentali.