Vita da Slime: sigle e dettagli del film anime Scarlet Bound

Al termine della seconda stagione anime di Vita da Slime è stato rivelato che l’isekai sarebbe proseguito con un lungometraggio. A un anno di distanza da quell’annuncio arrivano novità per quanto riguarda la colonna sonora di Vita da Slime: Scarlet Bound.

Sul sito web di That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bound sono stati rivelati i nomi dei compositori della colonna sonora del film. A eseguire il brano principale della pellicola, “Make Me Feel Better”, è MindaRyn. Le band TRUE e STEREO DIVE FOUNDATION suoneranno rispettivamente le canzoni “Joka” (Purifyng Song) e “SPRKLES”. Questo trio di artisti ha già lavorato all’anime televisivo del franchise.

Oltre a ciò, sono stati diffusi ulteriori dettagli riguardanti il cast vocale giapponese. Yuma Uchiha interpreterà l’orco Hiiro, Riko Fukumoto la regina Towa e Subaru Kumura il venditore ambulante Lacua. Vita da Slime: Scarlet Bound esordirà in occidente nei primi mesi del 2023 con Crunchyroll, ma in patria il film arriverà nelle sale già dal 25 novembre.

La storia del lungometraggio è stata scritta da Fuse, l’autore della serie originale di romanzi. La trama sarà ambientata in un nuovo paese chiamato Razha, situato a ovest di Tempest. Rimuru e i suoi compagni verranno coinvolti in una cospirazione che ruota attorno a una donna dotata di un potere misterioso. Durante questa avventura, Benimaru incontrerà un altro orco sopravvissuto di nome Hiiro.