Da Vita da Slime a Sonny Boy: la Top 10 degli anime estivi più attesi dai fan occidentali

L'estate è finalmente iniziata, e come ogni trimestre i ragazzi di Anime Corner hanno pubblicato la classifica delle serie più attese dal pubblico occidentale, basandosi su un sondaggio che ha visto la partecipazione di migliaia di appassionati. Qual è dunque l'anime più atteso? Sorprendentemente, la corona si è posata sulla testa di Miss Kobayashi's Dragon Maid S.

All'apparenza il palinsesto della stagione estiva potrebbe sembrare un po' meno impressionante di quello dello delle ultime due/tre stagioni, dove abbiamo assistito a veri e propri capolavori del calibro di Jujutsu Kaisen, L'Attacco dei Giganti 4, Haikyu!! To The Top, Re:Zero 2 e To Your Eternity, ma fortunatamente non mancano le serie di rilievo.

Dopo Miss Kobayashi's Dragon Maid S troviamo Vita da Slime 2, la nuova stagione dell'isekai con protagonista il carismatico Rimuru Tempest, mentre a chiudere il podio c'è il promettente The Detective is Already Dead, il nuovo anime di ENGI in arrivo il 4 luglio con una premiere di un'ora. Interessante anche la presenza in classifica di Sonny Boy, il nuovo anime originale di Studio Madhouse, mentre a chiudere la Top 10 troviamo l'isekai della stagione, ovvero How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom.

Fortunatamente non è tutto qui. Vi ricordiamo infatti che durante la stagione estiva continueranno ad accompagnarci My Hero Academia 5, To Your Eternity, Tokyo Revengers e una manciata di altri anime a doppio cour, quindi gli appuntamenti settimanali non mancheranno.

E voi cosa ne dite? Cosa guarderete questa stagione? Fatecelo sapere nella sezione commenti!