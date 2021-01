Vita da Slime è tornato: il primo episodio della Stagione 2 è disponibile su Crunchyroll

È passato quasi un anno dalla conclusione della prima stagione di Vita da Slime e oggi, finalmente, tutti gli abbonati Crunchyroll possono gustarsi il ritorno di Limur Tempest e compagni. L'anime tratto dall'opera di Fuse e Mitz Vah è ora disponibile sul sito streaming, anche con i sottotitoli in italiano.

La prima stagione dell'anime di Studio 8-Bit ha riscosso un notevole successo, e l'anime stato rinnovato poche ore prima della trasmissione del season finale. Nei mesi successivi la conclusione della serie sono stati pubblicati ben cinque OAD (episodi speciali inclusi nell'edizione home video) e ora è finalmente arrivato il momento della Stagione 2, che vi ricordiamo essere composta da almeno 24 episodi.

Nel caso in cui non conosceste l'anime, ricordiamo a tutti che la sinossi recita quanto segue: "L'impiegato Mikami Satoru viene ucciso da un anonimo assassino, e rinasce in un mondo alternativo. Scopre però di essere rinato come uno Slime! Inserito in questo nuovo mondo con il nome di Rimuru, comincia la sua missione: creare un mondo capace di accogliere qualunque razza". Tutti gli episodi trasmessi fino ad oggi, OAD compresi, sono visibile gratuitamente su Crunchyroll Italia.

Vi ricordiamo anche che la premiere al momento è visibile per i soli abbonati al servizio Crunchyroll, e che i non iscritti potranno recuperarla legalmente tra una settimana esatta, a partire dal 19 gennaio 2021. Taiki Kawakami, illustratore del manga, ha celebrato l'inizio della seconda stagione con lo sketch visibile in calce.

E voi cosa ne pensate? Seguirete Vita da Slime 2? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non aveste ancora avuto modo di recuperare la serie invece, vi consigliamo di dare un'occhiata al nostro primo sguardo su Vita da Slime.