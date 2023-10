Vita da Slime Visions of Coleus: Crunchyroll distribuirà i tre episodi speciali.

A circa un mese dal trailer conclusivo di Vita da Slime: Visions of Coleus, tre episodi interamente dedicati al personaggio di Violet, Crunchyroll ne ha confermato la distribuzione sulla propria piattaforma e in contemporanea con la pubblicazione in Giappone. Vediamo tutto nei dettagli.

A comunicarlo è stato il celebre servizio di streaming, cresciuto esponenzialmente nel corso degli ultimi anni. In tutto il mondo, tra il 31 ottobre e il 1° novembre 2023 in base al fuso orario, gli appassionati potranno tornare nel simpatico mondo di Vita da Slime, basato sulla serie di light novel di successo scritte da Fuse e illustrate da Mitz Vah, ormai arrivata a oltre 20 volumi. Per quanto riguarda noi italiani, potremo vedere il primo dei tre episodi a partire dalle ore 17:00 del 31 ottobre.

La serie prende ispirazione da Coleus no Yume, un breve racconto inserito come extra all’interno del booklet presente nell’edizione Blu-ray della seconda stagione di Vita da Slime. La storia, come potete vedere anche dal trailer sottotitolato in italiano disponibile in cima alla pagina, porterà Limur nel regno di Coleus per scoprire, su ordine del gran maestro della Gilda della Libertà, cosa si nasconde dietro i giochi di potere tra i due fratelli che potrebbero ereditare il trono. Presa l’identità di Satoru, Limur scoprirà molto di più, e avrà a che fare direttamente con demoni e vampiri.

Fateci sapere cosa ne pensate di questa speciale miniserie in arrivo su Crunchyroll e se la vedrete, nei commenti. Per finire, ecco la prima visual della terza stagione di Vita da Slime.