Star Comics: rinviati My Hero Academia: Heroes Rising e My Genderless Boyfriend

Con un comunicato pubblicato sulla propria pagina web, e poi successivamente diffuso sui social, Edizioni Star Comics ha annunciato che, per motivi di carattere tecnico, due prossime uscite subiranno un ritardo. Ecco i nuovi appuntamenti con My Hero Academia - The Movie - Heroes:Rising - Romanzo e My Genderless Boyfriend.

Per motivi di carattere tecnico non meglio precisati, l'uscita del romanzo tratto dal secondo film di My Hero Academia, prevista per l'1 settembre, slitta al 27 ottobre. Il prezzo del volumetto, di ben 192 pagine, resta invariato (15 euro).

"Il progetto di addestramento della prossima generazione di Heroes ha avuto inizio. A tale scopo, tutta la 1-A della sezione Hero dello Yuei ha raggiunto la remota isola di Nabu, all'estremo sud del Giappone, dove Midoriya e compagni trascorrono dei giorni frenetici ma tranquilli aiutando gli isolani in qualità di Heroes. Quand'ecco che, all'improvviso, il pacifico scorrere del tempo viene stravolto dalla comparsa di alcuni potentissimi Villain. Cosa stanno cercando su quell'isoletta sperduta? E cosa c'entrano Shigaraki e l'Unione con tutto questo?!".

Per quanto riguarda My Genderless Boyfriend volume 1, invece l'uscita, prevista anch'essa per l'1 settembre, slitta al 22 settembre. Per rendere meno amara l'attesa di questa romantica e tenera serie, all'insegna dell'inclusione e della libertà di espressione, l'uscita sarà accompagnata da un omaggio. In regalo ci sarà una card esclusiva in pvc a tiratura limitata. Per celebrare l'arrivo della serie in Italia, ci sarà un ulteriore sorpresa, che Star Comics svelerà prossimamente.

"Meguru è un ragazzo genderless seguitissimo sui social, ha sempre trucco, abbigliamento e unghie impeccabili, mentre la sua fidanzata, Wako, è una ragazza come tante. All’apparenza vi sembrano una coppia sbilanciata? Non ha nessuna importanza, perché se Meguru cura tanto il suo aspetto è per amore di Wako, mentre lei lo considera la sua star del cuore!".



