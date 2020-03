Slitta anche l'uscita della nuova pellicola dedicata al franchise di Doraemon

Attraverso il sito web ufficiale dedicato a Doraemon: Nobita no Shin Kyoryū (Doraemon the Movie: Nobita's New Dinosaur), 40° pellicola dedicata al franchise di Doraemon, è stato dichiarato che l'opera animata giungerà con considerevole ritardo rispetto a quanto originariamente programmato, ovvero il 6 marzo 2020.

Secondo quanto annunciato, il film è infatti ora atteso per il 7 agosto 2020, il tutto a causa dei pericoli generati dal Coronavirus, un pericolo per tutti che in queste ultime settimana ha portato a importanti ritardi o vere e proprie cancellazioni d'opere ed eventi di qualunque genere e tipologia.

Nel caso in cui non doveste conoscerla, l'opera ci introduce a un Nobita che, in una giornata come tante altre, incontra due dinosauri gemelli chiamati Kyu e Myu. L'incontro darà così il via a un lungo susseguirsi d'eventi a catena a cui prenderà parte anche Gil - interpretato da Takuya Kimura -, un sospettoso uomo dall'aspetto animalesco che tiene sott'occhio Nobita.

Secondo quanto precedentemente annunciato, alla direzione della pellicola è stato posto Kazuaki Imai - già occupatosi di alcuni dei film e delle puntate della serie animata del franchise -, il tutto affiancato Genki Kawamura come scrittore della sceneggiatura.

