Slittamenti e rinvii per Star Comics e Panini Comics: settore della carta in crisi

Dopo aver superato la pandemia causata dal Covid-19, l’intero pianeta sta affrontando una nuova crisi. Nell’ultimo periodo, infatti, la produzione di gas naturale, acciaio e legno ha subito un netto calo, con gravi conseguenze per la vita quotidiana. Ciò, sta portando Star Comics e Panini Comics a continui slittamenti e rinvii.

In una nota rilasciata sui social network, Panini Comics, e di conseguenza anche l’etichetta Planet Manga, si è scusata per quanto sta accadendo, facendo il punto della situazione. Nel corso delle prossime settimane, le linee editoriali Panini Comics subiranno numerosi ritardi rispetto alle date comunicate in precedenza. Questo è causato dai problemi a cui sta andando incontro la filiera produttiva delle materie prime del settore editoriale e tipografico. Al momento, l’editore italiano è dunque in piena crisi e, oltre a scusarsi con i lettori e disabilitare le prevendite onde evitare ulteriori disguidi, non ha ancora trovato una soluzione. Queste problematiche potrebbero portare agli slittamenti di Touch Me! e I Nuovi Viaggi di Emanon – Encore, gli ultimi annunci Planet Manga.

Così come Panini Comics, anche Edizioni Star Comics è andata incontro a tali problematiche. Come già comunicato in precedenza, sono numerosi i volumi e le opere destinate a slittare per motivi riconducibili alla suddetta crisi. Ecco un nuovo riepilogo degli slittamenti del prossimo periodo:

Immortals Fenyx Rising – L’odissea di n. 1 previsto per il 29 ottobre, sarà disponibile dal 24 novembre;

Il Muro Collector’s Box previsto per il 29 ottobre, è stato rinviato a data da destinarsi. Comunicheremo la nuova data non appena ne saremo in grado;

Dragon Ball Z The Movie – Il Super Saiyan della Leggenda – Anime Comics previsto per il 10 novembre, sarà disponibile dal 7 dicembre;

Savage Season n. 7 previsto per il 10 novembre, sarà disponibile dal 7 dicembre;

Dragon Ball Z The Movie – Il Diabolico Guerriero degli Inferi – Anime Comics previsto per il 7 dicembre, sarà disponibile dal 12 gennaio;

Bakemonogatari n. 11 previsto per il 7 dicembre, sarà disponibile dal 12 gennaio;

Savage Season n. 8 previsto per il 12 gennaio, sarà disponibile dal 9 febbraio;

Super Dragon Ball Heroes – Big Bang Mission n. 1 previsto per il 26 gennaio, sarà disponibile dal 23 febbraio.



Ma a cosa sono dovuti esattamente tali ritardi? Già prima della pandemia, il settore della tipografia e dell’editoria stavano subendo la mancanza di legno e cellulosa, materie prime a partire da cui viene prodotta la carta stampata, oltre che trasporti sempre più complessi e costosi. A ciò, si è unito il boom dell’editoria, i cui numeri sono in continua crescita. Questa instabilità, probabilmente, potrebbe portare nel prossimo periodo a sensibili rincari.