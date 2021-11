Slow Loop: l'anime sulla pesca a mosca arriva a Gennaio, ecco trailer, key visual e cast

Il sito ufficiale dell'anime televisivo, adattamento del manga Slow Loop di Maiko Uchino, ha mostrato il secondo trailer per la serie. Il sito ha anche rivelato gli artisti della sigla dello show, key visual, altri tre membri del cast e la data del lancio, ossia il 7 gennaio 2022.

I nuovi membri del cast includono Kaori Nazuka come Ichika Fukumoto, Natsumi Murakami come Futaba Fukumoto, e Honoka Inoue come Aiko Ninomiya. Pokapoka Ion, una nuova compagine musicale composta da Nao Tōyama e Kiyono Yasuno, suonerà la canzone di apertura "Yajirushi". Rin Kusumi, Natsumi Hioka, e Tomomi Mineuchi suoneranno la sigla finale "Shuwa Shuwa" sotto il nome del gruppo Three ∞ Loop.

L'anime è interpretato anche da: Rin Kusumi nel ruolo di Hiyori Minagi, Natsumi Hioka nel ruolo di Koharu Minagi, Tomomi Mineuchi nel ruolo di Koi Yoshinagi. Noriaki Akitaya (Bakuman., Castle Town Dandelion, ORESUKI: Are you the only one who loves me?) sta dirigendo l'anime presso la CONNECT.

Yuka Yamada (Miss Kobayashi's Dragon Maid, Asteroid in Love, Umi Monogatari) è responsabile delle sceneggiature della serie. Shoko Takimoto (BONJOUR Sweet Love Patisserie, ORESUKI: Are you the only one who loves me?) sta realizzando i character design ed è anche il direttore dell'animazione.

Takurō Iga (Asteroid in Love, Case File nº221: Kabukicho) sta componendo la musica presso la Flying Dog. Il manga Slow Loop è incentrato su Hiyori, una ragazza che ama la pesca a mosca sulla spiaggia, un'attività che le è stata tramandata dal suo defunto padre.

In una tipica giornata in spiaggia, le capita di incontrare Koharu, che è la sua nuova sorellastra dal nuovo matrimonio di sua madre. Uchino ha pubblicato un manga one-shot con lo stesso titolo su Manga Time Kirara Forward nell'aprile 2018, prima di lanciare una serializzazione completa nel settembre 2018.



Il 9 di Gennaio debutta anche il primo episodio de L'Attacco dei Giganti 4 su Crunchyroll ma anche un altro grosso evento è atteso per la stagione invernale, il lancio di Dragon Ball Super: Super Heroes.