Smile at the Runway: annunciato anime e i primi doppiatori

Le voci erano diventate sempre più insistenti e le varie notizie spuntate in rete rendevano sempre più concreto l'annuncio di un anime a giorni, e così è stato. Smile at the Runway diventerà un anime di cui sono già stati annunciati alcuni dei doppiatori che prenderanno posto nel cast della storia di Chiyuki Fujito nel mondo della moda.

L'annuncio è arrivato sulla rivista Weekly Shonen Magazine dei giorni scorsi, dove Smile at the Runway ha ricevuto anche la copertina a causa dell'importanza dell'annuncio. In calce, nel post di Moetron, potete vedere la copertina dedicata all'edizione digitale della rivista dove spiccano i protagonisti della serie, Chiyuki Fujito e Ikuto Tsumura.

I doppiatori di questi due personaggi sono rispettivamente Hanamori Yumiri (Hayasaka in Kagura-san, Nadeshiko in Yuru Camp) e Natsuki Hanae (Tanjirou in Kimetsu no Yaiba, Kousei Arima in Your Lie in Aprile, Ken Kaneki in Tokyo Ghoul), dove Yumiri torna nel ruolo dopo il video promozionale di presentazione del manga che potete vedere in alto alla notizia.

Non sono state diramate altre informazioni sullo studio d'animazione o del resto dello staff che adatterà per la TV giapponese Smile at the Runway. Finalmente la protagonista Chiyuki Fujito potrà sfilare sulla passerella del mondo dell'animazione oltre che in quello dei manga.