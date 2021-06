Smile Down the Runway: il manga di Kotoba Inoya si concluderà ad agosto con il Volume 22

L'account Twitter ufficiale di Smile Down the Runway, il manga sulla moda scritto e disegnato da Kotoba Inoya, ha confermato che l'opera si concluderà tra tre settimane con l'uscita del capitolo 193. Kodansha ha pubblicato il ventunesimo Volume il 17 maggio 2021, e oggi è stato confermato che il Volume finale arriverà il 17 agosto.

Smile Down the Runway è un manga shonen serializzato dal 31 maggio 2017 su Weekly Shonen Magazine di Kodansha, attualmente inedito in Italia. L'opera vanta più di tre milioni di copie in circolazione, e il suo successo ha portato alla realizzazione di un adattamento anime trasmesso nel 2020 e composto da 12 episodi. La prima stagione traspone gli eventi raccontati nei primi 9 Volumi.

Kodansha USA descrive così la sinossi dell'opera: "Il sogno di Chiyuki Fujito è sempre stato quello di diventare la stella dell'agenzia per modelle del padre, Mille Neige, e di sfilare durante la Settimana della Moda di Parigi. Bellissima e talentuosa, la ragazza sembrava essere sulla strada giusta per coronare il suo sogno fin quando la sua altezza, fermatasi a soli 158cm, non è divenuta un problema apparentemente insormontabile. Giunta ora al terzo anno delle superiori, la determinazione di Chiyuki sembra sia ora giunta a un punto morto, ma è proprio a questo punto che la ragazza incontra Ikuto Tsumura, suo compagno di classe con uno straordinario talento per la moda. Nonostante anche il ragazzo sembri sul punto di abbandonare i suoi sogni di diventare stilista, Chiyuki e Ikuto decidono di intraprendere insieme la strada verso ciò che sembra impossibile."

