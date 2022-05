Smile down the Runway e Moonlight Invader arrivano in Italia con J-POP Manga

Con un comunicato diffuso ai lettori attraverso i propri social media ufficiali, J-POP Manga ha presentato Smile down the Runway e Moonlight Invader. Le due rinomate e attese opere, arrivano nelle fumetterie italiane a fine maggio.

Gli annunci a sorpresa di Fenrir e a tema Junji Ito, non sono bastati. L'etichetta manga di Edizioni BD rincara la dose con la presentazione di due serie manga che hanno ottenuto un grande successo in patria.

Dal 25 maggio, debutta la prima serie di Inoya Kotoba, giovane autrice vincitrice dell'edizione 44 del Kodansha Manga Award e nominata all'11° Manga Taisho. Smile down the Runway è un racconto formativo sul mondo della moda. Questo, viene analizzato da due punti di vista differenti, ma complementari. Il sogno di Chiyuki Fujito è quello di diventare una modella, sebbene non sia sufficientemente alta, mentre quello del suo compagno di classe Ikuto Tsumura è di cucire e disegnare abiti raffinati, nonostante le sue umili origini. La serie di 22 volumi verrà serializzata con cadenza mensile.

In seguito ai debutti di Call of the Night e altre serie, arriva anche Moonlight Invader, l'opera del nuovo mangaka di Shueisha, Ran Yamano. La miniserie in due volumi, raccolta in uno speciale box da collezione, narra la storia del liceale Sakuma, che da un giorno all'altro si trova a fare da baby-sitter a un alieno, Lunar. L'extraterrestre è in grado di curare qualsiasi malattia presente nel corpo dell'ospite e prende il controllo del corpo di Minamochi, amica d'infanzia e amore segreto del protagonista.