Smile Down the Runway: la nuova serie sulla moda presenta lo stilista Ikuto Tsumura

A settembre vi avevamo parlato dell'anime sulla moda Smile Down the Runway (Runway de Waratte), adattamento dell'omonimo manga scritto da Kotoba Inoya e serializzato la prima volta nel maggio del 2017, e vi avevamo anche mostrato un primo trailer ufficiale diffuso sul sito della serie in questione.

Mentre si aspetta la messa in onda prevista per gennaio 2020, in queste ore è stato reso pubblico in rete un video promozionale di presentazione di uno dei personaggi della serie: Ikuto Tsumura, che sarà doppiato in lingua originale da Natsuki Hanae.

Dalla durata di 40 secondi, il video che potete vedere in testa all'articolo, ci da anche il modo di dare un ulteriore sguardo allo stile di animazioni, oltre alle atmosfere che si respireranno nella serie.

Smile Down the Runway (Runway de Waratte), prodotto dallo studio Ezόla, vedrà come protagonista Chiyuki Fujito è il suo sogno di divenire una famosa modella, più nello specifico una modella di punta nell'agenzia del padre, Mille Neige. Talentuosa e molto bella, la ragazza sembrava avere tutte le carte in regola per riuscirci, fin quando la sua altezza non la blocca. Lei ora è al terzo anno delle superiori e non ha superato i 158cm d'altezza. Rassegnata a rinunciare al suo sogno, la sua vita viene stravolta quando conosce Ikuto Tsumura, nuovo compagno di classe. Questi sembra avere un talento particolare per la moda, talento che ha deciso di non coltivare, mettendolo da parte. Ed è proprio quando lui ormai crede di non poter mai realizzare il suo sogno di divenire stilista e lei di essere una modella che, i due, insieme, decidono di crederci e avventurarsi nello spietato mondo della moda.

Sono stati anche annunciati alcuni doppiatori di Smile Down The Runway.