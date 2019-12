Smile Down The Runway: ecco trailer di lancio, Opening, Ending Theme e data d'uscita

Tre mesi dopo il lancio del primo trailer ufficiale di Smile Down the Runway, Studio Ezo'la ha deciso di rivelare nuove informazioni sulla sua serie tra cui la data di uscita della premiere, l'opening, l'ending e parte del cast. Infine, su YouTube è stato condiviso il trailer di lancio dell'anime, visibile in cima all'articolo.

Per chi non lo conoscesse, ricordiamo che Smile Down the Runway è un anime tratto dal manga di Kotoba Inoya, attualmente in corso con 12 Volumi disponibili e serializzato su Weekly Shonen Magazine di Kodansha.

La sinossi, riportata dalla stessa casa editrice, recita quanto segue: "Il sogno di Chiyuki Fujito è sempre stato quello di diventare la stella dell'agenzia per modelle del padre, Mille Neige, e di sfilare durante la Settimana della Moda di Parigi. Bellissima e talentuosa, la ragazza sembrava essere sulla strada giusta per coronare il suo sogno fin quando la sua altezza, fermatasi a soli 158cm, non è divenuta un problema apparentemente insormontabile. Giunta ora al terzo anno delle superiori, la determinazione di Chiyuki sembra sia ora giunta a un punto morto, ma è proprio a questo punto che la ragazza incontra Ikuto Tsumura, suo compagno di classe con uno straordinario talento per la moda. Nonostante anche il ragazzo sembri sul punto di abbandonare i suoi sogni di diventare stilista, Chiyuki e Ikuto decidono di intraprendere insieme la strada verso ciò che sembra impossibile".

Secondo quanto rivelato in data odierna, l'opening sarà curata dalla cantautrice giapponese classe 2001 Ami Sakaguchi e si intitolerà "Lion", mentre l'ending theme sarà "Ray of Light" della popstar sudcoreana Jaejoong. La data di uscita della serie è stata fissata per il 10 gennaio 2020.

Nel caso in cui foste alla ricerca di informazioni sui doppiatori invece, potete dare un'occhiata alla nostra news inerente il cast di Smile Down the Runway.