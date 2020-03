Le sneakers di My Hero Academia, Dragon Ball e Naruto sono ora disponibili a meno di €50

Nel caso in cui voleste rinnovare il vostro guardaroba con qualche prodotto a tema anime, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova offerta di Hot Topic, il celebre rivenditore americano. Il sito ufficiale infatti, ha appena messo in vendita ad un prezzo stracciato due nuovi articoli ispirati ai mondi di My Hero Academia, Dragon Ball e Naruto.

In calce potete dare un'occhiata a tutti i nuovi prodotti. Le sneakers di Boku no Hero sono ispirate ai colori del costume di Midoriya, e presentano sul retro la scritta "Deku" e il logo dell'anime. Potete acquistarle per circa 45 dollari. Tutti gli articoli a tema My Hero Academia sono in promozione 2x1.

Oltre al merchandising dedicato alla serie di Kohei Horikoshi, Hot Topic ha rispolverato i grandi classici. Le sneakers di Naruto e Dragon Ball, i cui colori richiamano il vestiario di ognuno dei due eroi, sono rispettivamente disponibili per 32 e 25 dollari. Tutti e tre i modelli delle flip flops sono acquistabili a circa 25 dollari l'uno.

Hot Topic distribuisce anche in Italia, previo il pagamento delle tasse di spedizione. Potete cliccare sul link reperibile in calce per dare un'occhiata alle sneakers e informarvi sui costi per la spedizione internazionale, oppure aspettare, come sempre, che il prodotto venga distribuito da qualche azienda italiana.

